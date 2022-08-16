صحة القليوبية: ورشة عمل للتدريب على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة الوزراء

القليوبية إبراهيم سالم

اجتمع، اليوم الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مع المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وبحضور مدير عام المستشفى، ومدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة، ومندوبي خدمة المواطنين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى الأطفال التخصصي ومستشفى التعليمي ببنها.

وقدم المهندس كرم خليفة، شرحا لمصادر تلقي الشكاوى منها الخط الساخن 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg،وكذلك تطبيق (في خدمتك) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، وأكد على أهمية منظومة الشكاوى ودورها الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بتوصيل شكواهم للجهات المسئولة والمسئولين للعمل على حلها، موضحا أهمية السرية في تلقى الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية، كما استعرض طرق التفعيل وإدارة الشكوى على موقع المنظومة ومتابعتها والرد عليها إلكترونيا، وتم التأكيد على أهمية توحيد مصدر الشكوى بالتسجيل علي المنظومة مباشرة,

وأشار، إلي الجزء التوعوي للمواطنين خلال نشر البوستر الرسمي للمنظومة بكافة أرجاء أماكن خدمة المواطنين بالمستشفى للتيسير والتسهيل، مؤكدا على أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية والتي تعد واجهة عصرية للحكومة في التواصل مع المواطنين عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة العصر الرقمي، مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن وزيادة معدلات رضاءه وتعزيز الثقة بينه وبين الحكومة.

كما تم عرض إنجازات إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة وكافة مستشفيات الأمانة الطبية المتخصصة كل حدة، حيث ثمّن كافة المجهودات التي تمت بشأن إنجاز شكاوى المواطنين من قبل فريق مديرية الصحة الذي تعامل باهتمام وتركيز مع العديد من الموضوعات والشكاوى وخاصة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، بجانب المبادرات الرئاسة "حياة كريمة - و100 مليون صحة - ودعم صحة المرأة" وغيرها من المبادرات التى تهتم بالصحة، وقد حصل الفريق على نسبة 99% في إدارة المنظومة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.