اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجنى" الأوكرانى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:03 ص
سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجنى" الأوكرانى سفينة حبوب - صورة أرشيفية
وكالات

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أشارت تقارير إعلامية إلى مغادرة سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية لميناء "يوجني" بالقرب من أوديسا، متجهة إلى أفريقيا.

وبحسب موقع سبوتنيك،  فإن السفينة "Brave Commander" غادرت الميناء وتتجه للسواحل الأفريقية.

وفي وقت سابق، ذكرت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سمح لخمس سفن بمغادرة أوكرانيا يوم الثلاثاء كجزء من "صفقة الحبوب".

وتم السماح بخروج "MV Brave Commander" من ميناءي "يوجني" وعلى متنها 23300 طن من القمح وستتوجه السفينة إلى جيبوتي.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن هذه هي الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية الإنسانية بموجب الاتفاق. وبحسب ما ورد غادرت السفينة إسطنبول وغادرت متوجهة إلى أوديسا في 10 أغسطس بعد أن فحصها مركز التنسيق المشترك.

 


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