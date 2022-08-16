رجل يقدم للمحكمة مستندات طبية تثبت تعدى زوجته عليه بالضرب

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعى خروجها عن طاعته، واستيلائها على شقة الزوجية بحجة أنها حاضنة، وحرمانه من رؤية أطفاله، ورفضها تمكينه من الدخول إلى منزله، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي بسبب عنفها، وسلاطة لسانها، لأعيش في جحيم، وأتعرض للبطش والضرب على يدها طوال سنوات زواجنا الخمسة، لتفشل كافة المحاولات الودية فى إنهاء الخلافات بيننا".

وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي ذهبت للعمل وقامت بفضحي وسبي بأبشع الألفاظ، ولاحقتني بدعاوى الحبس بقائمة المنقولات، ومنعتني من الدخول لمنزلى رغم قرار التمكين المشترك، وثارت وقررت الانتقام مني بسبب شكوتي لها بعد أن يئست من تحمل عنفها الذى استمر 5 سنوات، اعتادت فيهم على التعدي على بالضرب المبرح، لتوعدتني بالسجن بنفقات وهمية".

وتابع: "استخدمت قائمة المنقولات للى ذراعي، وانتهي الحال بي محروم من أولادي، ومطرود من شقتي للشارع، وملاحق بـ 12 دعوي حبس، ومصاب بارتجاج في المخ وكدمات وجروح استلزمت 28 غرزة، لتدمر حياتي بسبب رغبتها بالتحكم في ممتلكاتي".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.