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رئيس البرلمان الزيمبابوى يعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:06 ص
رئيس البرلمان الزيمبابوى يعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة إمبابة سامح شكرى وزير الخارجيه
كتب: أحمد جمعة

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استقبل Jacob Mudenda، رئيس البرلمان الزيمبابوي، السفير محمود فاروق عامر، سفير جمهورية مصر العربية في هراري، في مقر البرلمان الزيمبابوي، حيث قدم رئيس البرلمان الزيمبابوي التعازي لمصر وللدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في ضحايا حريق كنيسة إمبابة.

بحسب بيان وزارة الخارجية، تطرقت المقابلة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون بين مصر وزمبابوي في مختلف القطاعات، كالتشييد والبناء والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها، والتطلع لتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي برلماني البلديّن خلال الفترة المقبلة.

 

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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