رئيسة تايوان: نبحث التعاون مع واشنطن فى استقرار المحيطين الهندى والهادئ

وقالت تساي إنج وين -في بيان صحفي صادر عن المكتب الرئاسي، نقلا عن صحيفة "تايوان نيوز" المحلية، اليوم الثلاثاء، "نأمل في مواصلة تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة من أجل دعم الازدهار والاستقرار بشكل مشترك في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مضيفة أن تايوان ترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء من أجل تطوير سلاسل التوريد المستقرة.

وأعربت عن أملها في رؤية المزيد من شركات صناعة أشباه الموصلات التايوانية تستكشف فرص الاستثمار في الولايات المتحدة كما تسعى لتوقيع اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي مع واشنطن، متابعة أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان، في ظل التوترات العسكرية المستمرة في المنطقة، يتمتع بأهمية قصوى لدول شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت إلى أن تايوان هي مركز تصنيع عالمي رئيسي للمنتجات العالية التقنية، وهي تلعب دورا لا غنى عنه في سلاسل التوريد العالمية لصناعة أشباه الموصلات، موضحة أن مضيق تايوان يعد طريق شحن رئيسيا يربط بين بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وجاءت تصريحات تساي خلال اجتماعها مع وفد من الكونجرس الأمريكي بقيادة السناتور إد ماركي الذي كان يزور تايوان، حيث أفاد الوفد بأنه : "في مثل هذه الأوقات المضطربة، يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لضمان سلام واستقرار تايوان، وأن الولايات المتحدة لديها "التزام أخلاقي" لإحباط أي صراعات غير ضرورية".

وقال ماركي أيضًا إن إطار التعاون العالمي والتدريب نجح في عرض مواهب تايوان في مجالات الصحة العامة وأمن الطاقة والإغاثة في حالات الكوارث وتمكين المرأة، كما التقى ماركي أيضًا بممثلي شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية لمناقشة الفرص التجارية لتعزيز سلاسل التوريد لأشباه الموصلات والاستثمار في الولايات المتحدة.