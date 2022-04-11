اليوم السابع
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خصم شهر بدل صعود المنبر من مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة لتقصيره فى مهام عمله

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:05 م
خصم شهر بدل صعود المنبر من مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة لتقصيره فى مهام عمله وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قررت وزارة الأوقاف خصم شهر من بدل صعود المنبر من مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة، وذلك لتقصيره فى متابعة مهام عمله المنوط بها.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: "بناءً على مذكرة غرفة العمليات المركزية لمتابعة المساجد خلال شهر رمضان المبارك قررت لحنة القيم بديوان عام وزارة الأوقاف خصم شهر من بدل صعود المنبر لمدير إدارة أوقاف غرب القاهرة، نظرًا لإهماله فى متابعة الأعمال المنوطة به.

وتتابع غرفة العمليات فى وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بالوزارة، على مدار الساعة التزام المساجد وروادها بالإجراءات والضوابط الاحترازية، حيث تتلقى الغرفة تقارير يوميًا من جميع المديريات فى المحافظات، حول التزام المساجد والمصلين وخاصة فى صلاة التراويح بالإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية.

وشددت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، على استمرار الحملات التفتيشية على المساجد يوميًا وخاصة عقب صلاة العشاء والتراويح للتأكد من الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية، لافتة إلى أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن أبدى المصلين التزامًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، باعثين برسالة مفادها "نحن مع الحفاظ على بيوت الله"، كما شددت اللجنة على الأئمة بضرورة الاستمرار فى توعية المصلين بهذه الضوابط والالتزام بها.

ووجهت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، جميع المديريات باستمرار الالتزام بنفس الضوابط المعلنة حتى نهاية الشهر الكريم، ومن بينها مراعاة أن تكون الدروس الدينية فى المساجد الكبرى التى تم تحديدها مسبقًا سواء التى يؤدى بها درس العصر فقط، أم المساجد الكبرى التى تؤدى بها خاطرة التراويح فقط، أم المساجد التى يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح، والالتزام بالوقت المحدد لكل منهم "درس العصر فى حدود 10 دقائق، وخاطرة التراويح فى حدود 7 دقائق، وتكثيف المتابعة الدورية على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذى يعتمده رئيس القطاع الدينى.


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