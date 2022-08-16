حملات نظافة وتجميل وتسوية طرق بقرى ديروط والفتح وأبنوب وأبوتيج والبدارى بأسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لرفع مستوى النظافة والتجميل بالمراكز والقرى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة مشيراً إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية مراكز ديروط والفتح وأبنوب وابوتيج وساحل سليم والبداري حملات نظافة ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم تنظيم حملة نظافة وإزالة الأتربة الموجودة في المقالب والتراكمات بقرى بصره ودير بصره والعطيات والواسطى وبني طالب التابعة لمركز الفتح فضلاً عن تمهيد الطرق وإزالة الأتربة من على جانبى الطريق وذلك بإشراف ومتابعة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ورؤساء الوحدات المحلية للقرى.

كما تم عمل حملات نظافة وتجميل مكثفة بشوارع مدينة ابوتيج من بينها (منطقة الكورنيش ، وقرية باقور ، وقرية الزرابي ، ...) وغيرها وذلك لرفع القمامة والأتربة المتناثرة على جانبي الطرق والشوارع بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة ابوتيج وذلك بمتابعة وإشراف محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج وهاني محمد وأسامة محمد نائبي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي قسم النظافة فضلاً عن رفع جميع النقاط العشوائية بقرى دشلوط ونزله ساو بمركز ديروط ورفع كفاءة الطرق الرئيسية للطرق العامة بالقريتين وجارى العمل بها ورفع كفاءه المنطقة البحرية من شارع المركز القديم حتي حدود منطقه بني يحيي وشارعي المدينة المنورة ومكه ونقل المخلفات إلى المكان المخصص لها وذلك بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس المركز ومشرفي وعمال النظافة.

كما تم مواصلة أعمال النظافة بمركز ومدينة ساحل سليم بشكل دوري ومنتظم من خلال منظومة النظافة بساحل سليم حيث تم رفع مقالب القمامة وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة من بعض الميادين والشوارع وجميع نقاط التجمع بالمدينة شرقاً وغرباً ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وإزالة الأتربة من الطريق العام بكنس الشوارع بالمكنسة الالي وذلك بإشراف ومتابعة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومشرفي النظافة وعمال قطاع النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية بالإضافة إلى استكمال أعمال التجميل التى يقوم بها مركز ومدينة أسيوط بقيادة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ، وأحمد ثابت نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بقرية درنكة وإزالة أي معوقات ومتابعة الطرق المؤدية إلى دير درنكة تزامناً مع الإحتفالية بدير العذراء مريم بجبل درنكة.