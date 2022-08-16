اليوم السابع
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حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج مخدر الحشيش فى المطرية 4 أيام

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:31 م
حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لترويج مخدر الحشيش فى المطرية 4 أيام حبس المتهمين_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة المطرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص نشاطهما الإجرامي فى ترويج المخدرات على عملائهما، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إرسال التحريات.
 
البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش عدد من الطلقات - كمية من مخدر الحشيش بلغت 1 كيلو - مبلغ مالى- هاتفى محمول).
 
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

حبس عاطلين

ترويج المخدرات

مخدر الحشيش

قسم المطرية

أخبار الحوادث



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