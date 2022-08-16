جوتيريش يُعين سيمون ستيل أمينًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم تعيين سيمون ستيل من جرينادا كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وأعقب قرار التعيين مشاورات مع مؤتمر الدول الأطراف من خلال مكتب المؤتمر.



وسوف يخلف ستيل السيدة باتريشيا إسبينوزا من المكسيك التي أعرب الأمين العام عن امتنانه لالتزامها وخدمتها المتفانية للمنظمة، ووفقًا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، تقدم الأمين العام بالتهنئة إلى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، الذي سيستمر بشغل منصب القائم بأعمال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى حين تولي ستيل مهام منصبه.



وستيل هو مناصر حقيقي لصياغة نُهُج إبداعية من أجل استجابتنا العالمية الجماعية لأزمة المناخ، ويضيف إلى المنصب مجموعة من المهارات الفريدة التي راكمها خلال مسيرة عملية تمتد على مدى ثلاثة وثلاثين عام، مع خبرة واسعة في شؤون العمل الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف.



وشغل ستيل مناصب وزارية رفيعة المستوى في حكومة جرينادا من 2013 وحتى يونيو 2022، إذ تولى حقيبة وزارة المرونة المناخية والبيئة على مدار خمس سنوات.



كما شغل سابقًا منصب وزير التعليم وتنمية الموارد البشرية وكوزير دولة بمسؤوليات تشمل تنمية الموارد البشرية والبيئية، وفي وزارة الزراعة والأراضي والغابات كسكرتير في البرلمان، كما كان عضوا بمجلس الشيوخ، الغرفة العليا لبرلمان جرينادا، حيث خدم كرئيس للأعمال الحكومية.



وقبل انضمامه إلى الحكومة، امتدت المسيرة العملية للسيد ستيل لنحو أربعة عشر عامًا في قطاع التكنولوجيا، حيث شغل مناصب تنفيذية رفيعة لدى عدد من الشركات الرائدة في المجال، من شركات ناشئة في وادي السيليكون إلى شركات كبرى، من بينها نوكيا وجي. إي. سي. بليسي تيليكوميونيكيشنز.



تدرب ستيل في بداياته كمهندس في جامعة لندن متروبوليتان وكلية نورث ويست لندن، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويستمنستر في المملكة المتحدة.