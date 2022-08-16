اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:04 م
أكرم القصاص
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تنفيذ 15 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة في برج العرب بالإسكندرية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:00 م
تنفيذ 15 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة في برج العرب بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الدولة، مشدداً على متابعة الجهاز التنفيذى بالمحافظة والتنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية لتنفيذ الحملات الدورية والمفاجئة فى سرية تامة لضبط المخالفات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وأشار الشريف إلى أنه خلال اليوم الثالث من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تم تنفيذ 15 قرارا لإزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ببنجر السكر بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء فى تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

ومن جانبه، أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، إلى أن حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، وقد تم تنفيذ قرارات اليوم لإزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية (صرف النصر) بالقرية 16 ببنجر السكر، وتم استرداد مساحة 9.8 سهم و3 قراريط و7 أفدنة.


الاسكندرية

اراضى الدولة

برج العرب

محافظ الاسكندرية



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