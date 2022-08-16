اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2022..7مساء آخر فرصة لتعديل وتسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:22 م
تنسيق الجامعات 2022..7مساء آخر فرصة لتعديل وتسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنسيق الجامعات 2022 هو الشغل الشاغل حاليا لكل الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، ومن المنتظر أن يغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الزمنى.
 
وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الإثنين، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 115 ألف وخمسمائة طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022.
 
وأضاف د.عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
 
وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2022

مؤشرات أولية للتنسيق

تنسيق الكليات 2022

نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق

نتيجه المرحله الاولى

تنسيق المرحله الاولى

تنسيق المرحلة الثانية

موقع التنسيق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات غدا.. فيديو

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:44 م

تنسيق الجامعات 2022.. أماكن بالطب البيطرى والتمريض والحاسبات بالمرحلة الثانية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:25 م

تنسيق الجامعات 2022.. 5 ساعات على غلق موقع التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:24 م

تنسيق الجامعات 2022.. 115 ألفا و500 طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:02 م

تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على مجالات الدراسة بجامعة الملك سلمان

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة