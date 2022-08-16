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تنسيق الجامعات 2022.. أماكن بالطب البيطرى والتمريض والحاسبات بالمرحلة الثانية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:25 م
تنسيق الجامعات 2022.. أماكن بالطب البيطرى والتمريض والحاسبات بالمرحلة الثانية موقع التنسيق الإكترونى- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ساعات تفصلنا على المؤتمر الصحفى، الذى يعقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي من المقرر إعلانها صباح غدًا الأربعاء، وبدأ طلاب الثانوية العامة يتساءلون عن الأماكن الشاغرة فى تنسيق المرحلة الثانية.
 
ومن المتوقع أن يكون هناك أماكن شاغرة لطلاب علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، بالإضافة إلى توافر أماكن لطلاب الشعبة الهندسية فى كليات الحاسبات والمعلومات والتي تقبل طلاب الشعبة العلمية والهندسية أيضا.
 
ووفقا للكشف الاحصائى الصادر من وزارة التربية والتعليم وأعداد المقبولين بالكليات للعام الماضى تتكشف مؤشرات التنسيق الأولية ، خاصة فى ظل تقارب نتيجة الثانوية العامة العام الماضى والعام الحالى، بالإضافة إلى تقارب أعداد الطلاب فى المرحلة الأولى حيث سجل إجمالي طلاب شعبة علمى علوم فى المرحلة الأولى للتنسيق هذا العام 22475 طالبا، بينما كان إجمالي العدد 22954 فى الثانوية العامة 2021.
 
ومما سبق ووفقا للأعداد المقبولة بكلية الطب العام الماضى يتكشف الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هذا العام حيث أنه يبلغ إجمالي طلاب شعبة علمى علوم الحاصلين على مجموع 90 % إلى 100 % حوالى 18525 ألف طالب ، نجد أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هذا العام قد يسجل 92 % وحتى 91.7 %.

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