اليوم السابع
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مؤشرات أولية للتنسيق.. 92% للطب و91% للأسنان والصيدلة أكثر من 90%

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 02:46 م
مؤشرات أولية للتنسيق.. 92% للطب و91% للأسنان والصيدلة أكثر من 90% معامل التنسيق
كتب محمد صبحى

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يترقب طلاب الثانوية العامة 2022، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي من المقرر أن يعلنها  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى مؤتمر صحفى صباح غدا الأربعاء، على أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 على موقع التنسيق الإلكترونى عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفى وإعلان النتيجة.
 
ووفقا للكشف الإحصائى الصادر من وزارة التربية والتعليم وأعداد المقبولين بالكليات للعام الماضى تتكشف مؤشرات التنسيق الأولية، خاصة فى ظل تقارب نتيجة الثانوية العامة العام الماضى وعام 2022 ، بالإضافة إلى تقارب أعداد الطلاب فى المرحلة الأولى، حيث سجل إجمالى طلاب شعبة علمى علوم فى المرحلة الأولى للتنسيق هذا العام 22475، بينما كان إجمالي العدد 22954 فى الثانوية العامة 2021.
 
ومما سبق، ووفقا للأعداد المقبولة بكلية الطب العام الماضى، يتكشف الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هذا العام، حيث أنه يبلغ إجمالي طلاب شعبة علمى علوم الحاصلين على مجموع 90% إلى 100% حوالى 18525 ألف طالب، نجد أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هذا العام قد يسجل 92% وحتى 91.7%.
 
وبالتبعية ووفقا لمجاميع الطلاب والطاقة الاستيعابية بكليات طب الأسنان، والتي تقدر حوالى 2500 طالب، تتكشف مؤشرات القبول بكلية طب الأسنان التي عادة ما تقل حوالى 3 درجات، وبالتالي يسجل الحد الأدنى للقبول بالكلية حوالى 91%.
 
وقد يتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والصيدلة من 90% حتى 89.05% ، كما أنه من المتوقع أن يتبقى أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق أماكن شاغرة بكليات الطب البيطرى والتمريض .
 
 

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