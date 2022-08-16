تنسيق الجامعات الأهلية.. تعرف على مجالات الدراسة بجامعة الملك سلمان

تواصل جامعة الملك سلمان الأهلية، إتاحة التقديم للالتحاق بمجالات الدراسة فى الجامعة ، حيث تتيح عددا من البرامج الدراسية.

الطب والجراحة 105 ألف جنيه

طب الأسنان 97 ألف جنيه

التمريض 31 ألف جنيه

الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

تكنولوجيا خطوط الإنتاج 39 ألف جنيه

الطاقة الجديدة والمتجددة 69 ألف جنيه

الميكاترونيات 69 ألف جنيه

برامج هندسة الحاسب 69 ألف جنيه وتضم مجالات هندسة الذكاء الاصطناعى وهندسة الحاسب الأ،ظمة وهندسة الحوسبة والحسابية عالية الأداء والأمن الالكترونى

علوم الحاسب 69 ألف جنيه وتضم هندسة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة وعلوم الذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الطبية

الصيدلة 85 ألف جنيه

الطب البيطرى 60 ألف جنيه

كيبماء البترول 48 ألأف جنيه

بيولوجيا الأحياء 48 ألف جنيه

التكنولوجية الحيوية 48 ألف جنيه

برامج العلوم الإدارية 46 ألف جنيه وتضم مجالات" نظم المعلومات المحاسبة والتمويل والاستثمار والتسويق والأعمال الدولية".

الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه وتضم نظم الهندسة الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الحيوية.

الألسن واللغات التطبيقية 43 ألف جنيه وتضم مجالات" ترجمة فورية إنجليزى، وترجمة فورية ألمانى.

السياحة والفنادق 40 ألف جنيه وتضم برامج إدارة الفنادق والمنتجعات وإدارة فاعليات السياحة والضيافة.

العمارة 69 ألف جنيه.. هندسة العمارة.

الفنون والتصميم 49 ألف جنيه وتضم مجالات" الديكور والتصميم الداخلى والتصميم الجرافيتى وبناء الماركة.

وكان الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان، أعلن عن تفاصيل المنح الدراسية جاءت كالتالي:

1- مجال الهندسة:

• تقديم 35 منحة في برامج هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي- بنسبة خصم 25%.

• تقديم 25 منحة في برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة خصم 25%.

• تقديم 30 منحة في برنامج العمارة بنسبة خصم 25%

2- مجال علوم الحاسب:

• تقديم 30 منحة في برنامج علوم الذكاء الاصطناعي-بنسبة خصم 25%.

• تقديم 25 منحة في برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بنسبة خصم 25%.

3- مجال الزراعات الصحراوية:

• تقديم 50 منحة في برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية بنسبة خصم 35%.

4- مجال العلوم الإدارية:

• تقديم 50 منحة في برنامج الاستثمار والتمويل بنسبة خصم 25%.

• تقديم 50 منحة في برنامج نظم المعلومات المحاسبية بنسبة الخصم 25%.

5- مجال اللغات التطبيقية:

• تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الألمانية)، بنسبة خصم 35%.

• تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الإنجليزية)، بنسبة خصم 35%.

6- مجال السياحة والضيافة:

• تقديم 50 منحة في برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات بنسبة خصم 35%.

7- مجال الصناعات التكنولوجية:

• تقديم 25 منحة في برنامج تكنولوجيا خطوط الإنتاج، بسبة خصم 50%.

شروط التقدم والاستمرار في المنح الدراسية:

• أن يكون الطالب مصريًا، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة 2021-2022.

• أن يحقق الطالب حد التقدم (الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة) للبرنامج الدراسي المراد التقدم له.

• نجاح الطالب المُتقدم في اختبارات التقدم المهارية (بناءًا على المجال العلمي المُتقدم له الطالب).