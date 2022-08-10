جامعة الملك سلمان تطرح عددا من المنح الدراسية بخصم محدد للحاصلين على الثانوية العامة

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، عن طرح عدد من المنح الدراسية بنسبة خصم مُحددة في بعض المجالات الاستراتيجية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021-2022، وذلك في إطار تطبيق رؤية الدولة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية بإتاحة فرص تعليم عالي متميز فى المجالات الاستراتيجية ذات الأوﻟوية لسوق العمل المحلي والدولي، وذلك بعد موافقة مجلس أمناء الجامعة برئاسة د. محمد عبد الحميد شعيره.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن تفاصيل المنح الدراسية جاءت كالتالي:

1- مجال الهندسة:

• تقديم 35 منحة في برامج هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي- بنسبة خصم 25%.

• تقديم 25 منحة في برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة خصم 25%.

• تقديم 30 منحة في برنامج العمارة بنسبة خصم 25%

2- مجال علوم الحاسب:

• تقديم 30 منحة في برنامج علوم الذكاء الاصطناعي-بنسبة خصم 25%.

• تقديم 25 منحة في برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بنسبة خصم 25%.

3- مجال الزراعات الصحراوية:

• تقديم 50 منحة في برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية بنسبة خصم 35%.

4- مجال العلوم الإدارية:

• تقديم 50 منحة في برنامج الاستثمار والتمويل بنسبة خصم 25%.

• تقديم 50 منحة في برنامج نظم المعلومات المحاسبية بنسبة الخصم 25%.

5- مجال اللغات التطبيقية:

• تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الألمانية)، بنسبة خصم 35%.

• تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الإنجليزية)، بنسبة خصم 35%.

6- مجال السياحة والضيافة:

• تقديم 50 منحة في برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات بنسبة خصم 35%.

7- مجال الصناعات التكنولوجية:

• تقديم 25 منحة في برنامج تكنولوجيا خطوط الإنتاج، بسبة خصم 50%.

شروط التقدم والاستمرار في المنح الدراسية:

• أن يكون الطالب مصريًا، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة 2021-2022.

• أن يحقق الطالب حد التقدم (الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة) للبرنامج الدراسي المراد التقدم له.

• نجاح الطالب المُتقدم في اختبارات التقدم المهارية (بناءًا على المجال العلمي المُتقدم له الطالب).

• يتقدم الطالب من خلال الموقع الإلكتروني www.admission.egypt-hub.edu.eg ويقوم الطالب باختيار جامعة الملك سلمان الدولية والمجال والبرنامج المراد التقدم له من المجالات والبرامج الموضحة بعاليه.

• يُشترط لاستمرار الطالب في الحصول على المنحة نجاح الطالب في كافة المقررات وتحقيقه لشروط المنح بجامعة الملك سلمان الدولية.

الجدير بالذكر أن الجامعة تطرح عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)، ومجال الصناعات التكنولوجية يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm - D)، مجال الطب البيطري (برنامج الطب البيطري)، مجال التمريض (برنامج علوم التمريض)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونُظم المعلومات)، ومجال اللغات التطبيقية يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)، ومجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمُنتجعات)، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).

يُذكر أنه يتم عقد اختبارات القبول بالجامعة يوم الإثنين من كل أسبوع، وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المُعادلة والثانوية العامة)، الذين أنهوا إجراءات التقدم قبل عشرة أيام من موعد الاختبار، ويتم إعلان نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع، كما يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة، كما أن نظام القبول يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المُتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية وتعليمات حول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات ويقدم إجابات لعدد من الأسئلة الشائعة.