تموين دمياط: تحرير 840 محضرا حيال المخالفين فى النصف الأول من أغسطس

دمياط - معتز الشربيني

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة علي الغزاوي، عن تحرير 840 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر أغسطس الحالي.

حيث تم تحرير 89 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير 751 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ 27 عينة من المطاحن، منهم 8 عينات من القمح المعد للطحن وعدد 11 عينة دقيق، وعدد 8 عينة نخالة.

أكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث أنها لا تدٌخر جهدًا في المرور و المتابعة على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لكافة المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز ، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.