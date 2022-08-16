اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية الليبية لـ14 سبتمبر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:09 م
تأجيل محاكمة 13 متهما بتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية الليبية لـ14 سبتمبر محكمة _أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة 13 متهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل.
 
 
وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين، بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

تهريب المهاجرين

محاكمة متهمين بتهريب المهاجرين

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



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