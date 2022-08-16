كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد للانتقال من ساوث كارولاينا إلى واشنطن بعد إعلان إصابة زوجته بكورونا.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أن اختبار السيدة الأولى جيل بايدن جاء إيجابى لفيروس COVID-19 أثناء إجازتها مع الرئيس بايدن وأفراد آخرين من العائلة في ساوث كارولينا.

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات للسيدة الأولى، فى بيان: "بعد الاختبار السلبى لـCOVID-19 يوم الاثنين أثناء اختبارها المنتظم، بدأت السيدة الأولى فى تطوير أعراض شبيهة بالبرد فى وقت متأخر من المساء. "لقد جاءت نتيجة اختبارها سلبيًا مرة أخرى فى اختبار مستضد سريع، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل جاء إيجابيًا".