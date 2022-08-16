اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:26 ص
أكرم القصاص
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اليمن: مقتل وإصابة 26 شخصا جراء حرائق اندلعت بمخيمات النازحين بمأرب خلال 6 أشهر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 09:25 ص
اليمن: مقتل وإصابة 26 شخصا جراء حرائق اندلعت بمخيمات النازحين بمأرب خلال 6 أشهر حرائق - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب اليمنية، مقتل وإصابة 26 شخصا في صفوف النساء والأطفال النازحين خلال 6 أشهر، جراء اندلاع حرائق بمخيمات النازحين بالمحافظة شمال شرقي صنعاء.

 

وأشارت الوحدة وفقا لقناة (اليمن) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن مخيمات النازحين، شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري، تسجيل 51 حادثة حريق لـ 51 مأوى داخل مخيمات للنازحين، ما أسفر عن سقوط 12 ضحية وإصابة 14 شخصا من الأطفال النازحين والنساء.

 

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اندلاع حريق في مخيم الوحدة بقطاع جو النسيم ومخيم الحمة بالقطاع الجنوبي لمحافظة مأرب، وتسبب باحتراق مأوى 8 أسر نازحة.

 

يذكر أن أكثر من مليوني و222 ألفا و 530 فردا نازح خارج مناطقهم الأصلية، بحسب إحصائيات الوحدة التنفيذية، يعيش معظمهم في مأوى مؤقت أو في أكواخ بمحافظة مأرب.

 


اليمن

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صنعاء

مخيمات النازحين

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