المفوضية الأوروبية: جفاف هذا العام الأسوأ منذ عام 1540

كتب أحمد عرفة

أكدت المفوضية الأوروبية، أن جفاف هذا العام أسوأ من عام 2018 الذي يعتبر الأسوأ منذ عام 1540، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المفوضية الأوروبية: لا يمكننا تقديم إجابة محددة عن موجة الجفاف الحالية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن الجفاف فى القارة قد يكون الأسوأ منذ 500 عام.

وفى جميع أنحاء أوروبا، دمرت ألسنة اللهب منطقة تعادل خُمس مساحة دولة بلجيكا، حيث دفعت موجات الحر الشديدة المتتالية والجفاف التاريخى القارة نحو ما يقول الخبراء أنه من المرجح أن يكون عامًا قياسيًا فى تدمير الغابات.