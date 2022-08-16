اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المفوضية الأوروبية: جفاف هذا العام الأسوأ منذ عام 1540

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 05:42 م
المفوضية الأوروبية: جفاف هذا العام الأسوأ منذ عام 1540 المفوضية الأوروبية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المفوضية الأوروبية، أن جفاف هذا العام أسوأ من عام 2018 الذي يعتبر الأسوأ منذ عام 1540، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المفوضية الأوروبية: لا يمكننا تقديم إجابة محددة عن موجة الجفاف الحالية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن الجفاف فى القارة قد يكون الأسوأ منذ 500 عام.

وفى جميع أنحاء أوروبا، دمرت ألسنة اللهب منطقة تعادل خُمس مساحة دولة بلجيكا، حيث دفعت موجات الحر الشديدة المتتالية والجفاف التاريخى القارة نحو ما يقول الخبراء أنه من المرجح أن يكون عامًا قياسيًا فى تدمير الغابات.


المفوضيه الاوروبيه

الجفاف

أوروبا

ازمه الجفاف

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة