اليوم السابع
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الجارديان: حرائق الغابات التهمت أراضى أوروبية تعادل خمس مساحة بلجيكا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:19 م
الجارديان: حرائق الغابات التهمت أراضى أوروبية تعادل خمس مساحة بلجيكا حرائق الغابات
كتبت ريهام عبد الله

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فى جميع أنحاء أوروبا، دمرت ألسنة اللهب منطقة تعادل خُمس مساحة دولة بلجيكا، حيث دفعت موجات الحر الشديدة المتتالية والجفاف التاريخى القارة نحو ما يقول الخبراء أنه من المرجح أن يكون عامًا قياسيًا فى تدمير الغابات.

 

ووفقًا لبيانات من نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبية (Effis)، حُرق 659541 هكتارًا (1.6 مليون فدان) من الأراضى فى جميع أنحاء القارة بين يناير ومنتصف أغسطس، وهو أكبر عدد منذ بدء التسجيل فى عام 2006، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وهذا الرقم أعلى بنسبة 56% من الرقم القياسى السابق فى عام 2017، حيث حرق 420913 هكتارًا خلال نفس الفترة، وتم استهلاك 988087 هكتارًا بحلول نهاية العام، وفقًا للاتجاهات الحالية، وقد تُفقد حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار هذا العام.

تُظهر بيانات Effis أن إجمالى مساحة الأرض المحروقة فى جميع أنحاء أوروبا حتى الآن هذا العام هو ضعف متوسط 2006-2021، فى حين أن العدد التراكمى للحرائق يزيد عن أربعة أضعاف المتوسط خلال نفس الفترة.

ومن جهته، قال منسق إيفيس، خيسوس سان ميجيل، "لقد أثر الوضع من حيث الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية على أوروبا بأكملها هذا العام والوضع العام فى المنطقة مقلق، بينما ما زلنا فى منتصف موسم الحرائق".


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