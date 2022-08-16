العقود الآجلة للنفط تفاقم خسائرها.. برنت يهبط إلى 92.63 دولار للبرميل

كتب أحمد عرفة

تفاقمت خسائر العقود الآجلة للنفط، حيث هبط خام برنت 2.47 دولارا إلى 92.63 دولارا للبرميل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

كما انخفض الخام الأمريكي 2.60 دولارا إلى 86.81 دولارا للبرميل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات التي وقعت بمستودع ذخيرة في شمال شبه جزيرة القرم صباح اليوم سببها عمل تخريبي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أنه تضرر مستودع عسكري للذخيرة نتيجة عمل تخريبي قرب بلدة مايسكويه في منطقة جانكوي بشمال شبه جزيرة القرم.

وأشار البيان إلى أن أضرارا لحقت أيضا بخط كهرباء ومحطة كهرباء وسكة حديد وعدد من المباني السكنية في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حريقا اندلع صباح اليوم الثلاثاء، بموقع تخزين مؤقت للذخيرة في وحدة عسكرية قرب بلدة "مايسكويه" في شمال شبه جزيرة القرم.