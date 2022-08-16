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العقود الآجلة لخام برنت تهبط 3 دولارات إلى 92.08 دولار للبرميل

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:43 م
العقود الآجلة لخام برنت تهبط 3 دولارات إلى 92.08 دولار للبرميل خام برنت
كتب أحمد عرفة

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هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات إلى 92.08 دولار للبرميل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وفى وقت سابق أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء بأن أوكرانيين فجروا ستة أبراج لخطوط التوتر العالي القادمة من محطة كورسك للطاقة النووية.

وذكر المكتب في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، "في الرابع والتاسع والثاني عشر من أغسطس، قامت مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير خطوط التوتر العالي (110 و330 و 750 كيلو فولت)، في منطقة كورتشاتوف في مقاطعة كورسك، مضيفا أنه تم تفجير 6 قواعد خطوط نقل الطاقة التي تنقل الطاقة الكهربائية من محطة كورسك الكهروذرية إلى المنشآت الصناعية والنقل ومواقع البنية التحتية الاجتماعية وإلى المناطق السكنية.


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