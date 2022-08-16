العدل الأمريكية تتمسك بـ"سرية" مذكرة تفتيش منزل ترامب لضمان سلامة التحقيقات

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة العدل الامريكية لقاض فيدرالي إن اعلان إفادة إنفاذ القانون المستخدمة للحصول على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب سيعرض التحقيق الجاري للخطر.

وفقا لنيويورك تايمز، قدم المدعون الفيدراليون دعوى قضائية تعارض أي جهود للكشف عن الوثيقة التي توضح السباب المحتملة للتفتيش. جاء الإيداع بعد أيام فقط من موافقتهم على إصدار نسخة من المذكرة نفسها بالإضافة إلى إيصال يسرد المواد التي تم مصادرتها أثناء البحث في ملكية ترامب في مارالاجو.

يقرأ الإيداع: "تقدم الإفادة الخطية التي تدعم أمر البحث مجموعة مختلفة جدًا من الاعتبارات لا تزال هناك أسباب مقنعة، بما في ذلك حماية سلامة تحقيق إنفاذ القانون المستمر الذي يمس بالأمن القومي ، والتي تدعم إبقاء الإفادة مختومة".

عادة ما يقدم المدعون إفادات خطية من مسؤولي إنفاذ القانون عند السعي للحصول على إذن من القاضي لأمر تفتيش، وتهدف هذه المستندات إلى تقديم نظرة عامة على الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق والتي من شأنها أن تدعم السبب المحتمل المطلوب للحصول على مذكرة بموجب التعديل الرابع.

قدم ملف المحكمة يوم الإثنين - والذي وقعه جاي برات، رئيس مكتب مكافحة التجسس بوزارة العدل ، وخوان أنطونيو جونزاليس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا - جادل بأن الكشف عن الإفادة الخطية المستخدمة لتفتيش مارالاجو مذكرة من شأنها أن تتسبب في ضرر كبير ولا يمكن إصلاحه لهذا التحقيق الجنائي الجاري.

وجادلوا بأن الكشف عن معلومات حساسة حول التحقيق يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرة تطبيق القانون على تأمين التعاون من الشهود المحتملين ويخاطر بالكشف عن تفاصيل تحديد هوية أي شهود يعملون بالفعل مع المحققين.

وجاء في الملف: "هذا ليس مجرد مصدر قلق افتراضي ، نظرًا للتهديدات التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع والتي تم توجيهها ضد موظفي إنفاذ القانون في أعقاب البحث في 8 أغسطس".