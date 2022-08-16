ونقلت شبكة التلفزيون المركزي الصيني "CGTN" عن وانج ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "ان مبدأ الصين الواحدة هو محل إجماع عالمي في المجتمع الدولي وهو معيار أساسي للعلاقات الدولية، كما أنه الأساس السياسي لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة وتنمية العلاقات الثنائية وإن تحقيق إعادة توحيد الصين اتجاه تاريخي لا يمكن معارضته وإرادة مشتركة لا تنفصم للشعب الصيني".

من ناحية اخرى أجرى جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان يوم الإثنين بعد أن زار المشرعون الأمريكيون المنطقة حيث نظمت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات قتالية مشتركة وتدريبات حول المياه والمجال الجوي لجزيرة تايوان.

وقال جيش التحرير الشعبي الصيني إنه سيحمي بشدة السيادة الوطنية للصين والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بأي وسيلة ضرورية.