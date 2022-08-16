الصحة تكشف عن فيتامينين هامين فى مواجهة كورونا.. إنفوجراف

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفيتامينات التى تساعد علي تقوية المناعة ضد فيروس كورونا منها فيتامين سى الذى يساعد على تقوية المناعة، وهو موجود فى الكثير من المنتجات الطبيعية مثل الخضار كالفلفل الرومى والفواكة كالفراولة والجوافة والبرتقال .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن فيتامين "أ" يعمل علي تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم .

وكانت وزارة الصحة والسكان حذرت من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات لأنه يؤدى إلى زيادة ترسيبات الأملاح على الكلى وفى الجسم بشكل عام، كما أنه يؤدى إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية فى حال استخدامها عند الاصابة بفيروس كورونا .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ضرورة تناول الفيتامينات والأدوية بعد استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة وقالت : تانول الفيتامينات يقلل من فاعلية الدواء حال الاصابة بكورونا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغى التواصل مع الطبيب قبل الحصول علي أى دواء.