الجفاف يحصد أرواح 50 بقرة فى مزرعة إيطالية فى ساعة واحدة

فاطمة شوقى

قالت قناة الصول 24 الإيطالية أن منطقة كونيو فى بيدمونت الإيطالية شهدت نفوق 50 بقرة في نفس الوقت بسبب ظهور ما يسمى بقلويدات الذرة الرفيعة والتى ظهرت بسبب الجفاف الذى تعانى منه البلاد منذ بداية موسم الصيف.

وقال صاحب المزرعة، جياكومينو أوليفيرو، 58 عامًا، أن الأبقار سقطت مثل كرات البولينج، واحدة تلو الأخرى.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أنه وفقا الفرضيات الأولى للطبيب البيطرى الذى قام بفحصهم قالت إن موت هذه الأبقار كانت نتيجة قلويدات الذرة الرفيعة، وهى مادة سامة وربما تكون قد نشأت نتيجة لحالة الطوارئ الحالية للجفاف، وسيتم التحقيق فى سبب نفوق هذه الحيوانات.

وأشارت القناة إلى أن صاحب هذه الأبقار تعرض لخسائر قدرها 150 ألف يورو.

يعرف المزارعون أن الذرة الرفيعة والذرة يمكن أن تنتج السموم عند التعرض للإجهاد المائى: أولئك الذين يربون أبقار الألبان يعرفون ذلك جيدًا. لكن لم يتوقع أحد مثل هذه النتيجة الخطيرة ،حسبما قال خبراء.