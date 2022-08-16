التنمية المحلية تغلق "سايبر" بالهرم.. استجابة لشكوى مواطن بسبب الإزعاج

كتب على عبد الرحمن

استجابت "مبادرة صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ، لشكوى أهالى شارع سعد بن أبى وقاص بحى الهرم، بمحافظة الجيزة، من وجود أحد محال "السيبر والبلاى ستيشن والبلياردو"، غير المرخصة بالشارع، والذى يتسبب فى إزعاج مستمر لأهالى المنطقة على مدار اليوم بسبب المكبرات الصوتية والسماعات، وعدم التزام السيبر بمواعيد إغلاق المحال، إضافة إلى المشاجرات المستمرة بالشارع مع رواد السيبر والمعاكسات مع المارين.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن ذلك يأتى فى ضوء تأكيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على متابعة نبض الشارع المصرى فى المحافظات ، وحل الشكاوى و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق رضا المواطنين.