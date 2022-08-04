4 وسائل اتصال لإرسال شكوتك لمبادرة صوتك مسموع من أى محافظة

كتب على عبد الرحمن

تتلقى وزارة التنمية المحلية، من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، شكاوى المواطنين بكافة المحافظات، فى أى قطاع وخاصة فيما يتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء ، والتعديات على الأراضى الزراعية ، والقمامة ، والإشغالات ، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية كيفية التواصل مع مبادرة صوتك مسموع وإرسال أى شكوى من أى محافظة:

1. عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)

2. رقم الخط الساخن (15330

3. الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo

4. البريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg

وتلقت مبادرة صوتك مسموع خلال شهر يوليو الماضى 13,2 ألف رسالة منها 2004 شكاوى تم الرد على 1618 شكوى منها بنسبة 80,7% وجار حل 386 شكوى، تنوعت ما بين شكاوى للاشغالات والتى بلغ عددها 805 شكوى ، والقمامة 620 شكوى ، ومخالفات البناء 112 شكوى ، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى ، والفساد 8 شكاوى ، و شكوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" ، إضافة إلى 402 شكوى خاصة بتعريفة، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وكان اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع"، التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018 تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين ، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائى على شكواه، لافتا إلى أن المبادرة، تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 504,8 ألف رسالة ، تضمنت هذه الرسائل 93,2 ألف شكوى تم حل 90,4 ألف شكوى بنسبة 97% وجار حل 2780 شكوى مشيرًا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة ، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم .