التحقيقات حول واقعة عصابة الآثار بالمطرية: اتفقوا على التنقيب والبيع خارج البلاد

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط 4 متهمين من بينهم ربة منزل، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، للبحث والتنقيب عن الآثار فى منطقة المطرية، أن المتهمين قاموا بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل السيدة سالفة الذكر، بعد أن أيقنوا أن أسفل هذا العقار قطع أثرية عقب الكشف عن الآثار باستخدام جهاز كان بحوزة أحدهم، بقصد بيعها خارج البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإحضار أدوات حفر ومعدات لاستخدامها فى التنقيب عن الآثار، حيث تبين أنهم قاموا بالفعل بعمل حفر عميقة أسفل المنزل وبقطر كبير، بالإضافة إلى العثور أيضا على كتب تخص أعمال السحر والشعوذة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التنقيب والبحث عن الآثار فى منزل إحدى السيدات، واستخراج القطع الآثرية، وبيعها لتحقيق ثروة طائلة سريعا والسفر خارج البلاد.

كانت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحد المتهمين، كما عُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.