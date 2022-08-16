اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:02 م
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الأوقاف تنظم دورة تدريبية "أون لاين" لأئمة السودان وفلسطين والهند

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:30 م
الأوقاف تنظم دورة تدريبية "أون لاين" لأئمة السودان وفلسطين والهند أكاديمية الأوقاف الدولية
كتب على عبد الرحمن

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تنظم الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، دورة دولية متخصصة في علوم الشريعة واللغة العربية "أون لاين" عبر برنامج  ZOOM  للأئمة من دول "السودان ـ فلسطين ـ الهند"، وذلك على مدار أربعة أيام من الأحد إلى الأربعاء 24 أغسطس الجارى.
 
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار دور مصر الريادي وحرص وزارة الأوقاف على نشر الفكر الإسلامي المعتدل داخل مصر وخارجها، وحرص وزارة الأوقاف على التواصل العلمي المستمر مع خريجي أكاديميتها الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.
 
ومن المقرر أن يحاضر في الدورة عدد من العلماء والأساتذة وعمداء الجامعات المصرية، وأوضحت الوزارة أن الأئمة المشاركين بهذه الدورة زاروا مصر وشاركوا في الدورات التي عقدتها أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر معهم ، وكان لهذه الدورات صدى كبير لديهم.
 
 

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