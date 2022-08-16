الأوقاف تنظم دورة تدريبية "أون لاين" لأئمة السودان وفلسطين والهند

كتب على عبد الرحمن

تنظم الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، دورة دولية متخصصة في علوم الشريعة واللغة العربية "أون لاين" عبر برنامج ZOOM للأئمة من دول "السودان ـ فلسطين ـ الهند"، وذلك على مدار أربعة أيام من الأحد إلى الأربعاء 24 أغسطس الجارى.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار دور مصر الريادي وحرص وزارة الأوقاف على نشر الفكر الإسلامي المعتدل داخل مصر وخارجها، وحرص وزارة الأوقاف على التواصل العلمي المستمر مع خريجي أكاديميتها الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.