على جمعة فى محاضرة لعلماء الهند: علم أصول الفقه من العلوم الحافظة لكتاب الله

كتب ـ على عبد الرحمن

شهدت أكاديمية الأوقاف الدولية ، اليوم الأحد، محاضرات اليوم الثامن للدورة العلمية المتقدمة المتخصصة لـ 18 عالمًا من كبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية، حيث عقدت المحاضرة الأولى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعنوان: "قضايا أصولية".

وأكد جمعة، في محاضرته، أن علم أصول الفقه من العلوم الحافظة لكتاب الله (عز وجل)، حيث يقول سبحانه: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"، مبينًا أن الحفظ ليس مقصورًا على حفظ ألفاظ القرآن فقط، وإنما يشمل طريقة الفهم والاستنباط، وأن علم أصول الفقه هو: "معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد منها"، وأنه ظهر بداية فى كلام الصحابة والتابعين الأوائل وكان حاضرًا فى أذهانهم، كما جاء فيما فهموه من القرآن والسنة واستنبطوه من أحكام، حتى صاغه الإمام الشافعى فى كتابه "الرسالة"، حيث سطر فيه المنهج الفكرى لعلم أصول الفقه، وتكلم فيه عن الأوامر، والنواهي، والبيان، والخبر، والنسخ، وحكم العلة المنصوصة من القياس، وأكد الإمام الخطيب البغدادى فى كتابه "الفقيه والمتفقه" أن كل ما ذكره الإمام الشافعى فى كتابه موافق لما فعله وكان عليه الصحابة الكرام، وجاء بعد ذلك العلماء وألفوا فيه المصنفات.

وأضاف جمعة، أن موضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة إلى الأحكام، وصفات المجتهد، وأدلة الفقه الإجمالية هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس وهو عين الاجتهاد، وهذه هى الأصول الأساسية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وهناك أدلة أخرى استنبطها العلماء ومنها: الاستصحاب، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي.

وأشار مفتى الجمهورية السابق، إلى أن علم أصول الفقه أداة لازمة للعلماء والمجتهدين لفهم مستجدات الأمور التى يتعرض لها المسلمون فى كل عصر ومصر، فهو الخطوة الأولى لبيان الواقع والربط بينه وبين علوم الشرع، لأن إدراك الواقع جزء من الاجتهاد، والفتوى مبنية على إدراك النص وإدراك الواقع وكيفية الربط بينهما عن طريق مراعاة الضوابط الشرعية والمصالح المرعية.

وفى ختام المحاضرة أهدى كبار علماء الهند، وعمداء كلياتها، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق درع جامعة الثقافة السنية بدولة الهند.