اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:02 م
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الأوقاف تطلق البرنامج التأهيلى لتدريب 132 إمامًا بمسجد النور فى العباسية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:34 م
الأوقاف تطلق البرنامج التأهيلى لتدريب 132 إمامًا بمسجد النور فى العباسية أئمة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، البرنامج التأهيلى للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية ، وذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الأوقاف وحرصها على الاهتمام بأئمتها علميًا ومهاريًّا وفنيًّا ، وفى ضوء جهودها فى تجديد الخطاب الدينى ونشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواكبة مستجدات العصر.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن البرنامج يضم 132 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية يقوم بتدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة .
 
وفى سياق متصل تنظم الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف، دورة دولية متخصصة فى علوم الشريعة واللغة العربية "أون لاين" عبر برنامج ZOOM للأئمة من دول "السـودان ـ فلسطين ـ الهنـد"، وذلك على مدار أربعة أيام من الأحد إلى الأربعاء 24 أغسطس الجارى.
 
وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى  فى إطار دور مصر الريادى وحرص وزارة الأوقاف على نشر الفكر الإسلامى المعتدل داخل مصر وخارجها، وحرص وزارة الأوقاف على التواصل العلمى المستمر مع خريجى أكاديميتها الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.
 
ومن المقرر أن يحاضر فى الدورة عدد من العلماء والأساتذة وعمداء الجامعات المصرية، وأوضحت الوزارة أن الأئمة المشاركين بهذه الدورة زاروا مصر وشاركوا فى الدورات التى عقدتها أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر معهم ، وكان لهذه الدورات صدى كبير لديهم.

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