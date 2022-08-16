الأمم المتحدة: فيضانات السودان شردت 136 ألف شخص خلال يوم

كتبت: هند المغربي

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بأن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتساقطة منذ مايو في السودان شرّدت نحو 136 ألف شخص في البلاد، خلال يوم، وذلك نقلا عن المنظمات الإنسانية العاملة في الميدان والسلطات المحلية.

وقال مكتب الأوتشا في بيان، إنه بحسب إحصاء أصدره المجلس الوطني للدفاع المدني في 13 أغسطس، "لقي 52 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون منذ بداية موسم الأمطار."

ووفق تقرير الأمم المتحدة أكثر الولايات تضررا هي وسط دارفور (38,390 نسمة) وجنوب دارفور (28,730) والنيل (15,720) وغرب دارفور (15,500) والنيل الأبيض (13,920).، وتشمل المقاطعات الأخرى التي تأثرت، غرب كردفان (5,860 نسمة) وجنوب كردفان (5,770) وشمال كردفان (4,410) وشرق دارفور (3,650) وسنار (3,160).

وقال بيان الأوتشا أنه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، تضاعف عدد السكان والمحليات المتضررة هذا العام في عام 2022، قد يتأثر أكثر من 460 الف شخص بالفيضانات، وفقا لخطة الاستجابة لحالات الطوارئ في السودان لعام 2022.

فيما تضررت المباني العامة والشركات والأراضي الزراعية. ودمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات حوالي 8,900 منزل وألحقت أضرارا بـ 20,600 منزل في 12 ولاية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الفيضانات أثرت على 238 مرفقا صحيا، كما تضرر أو جُرف 1,560 مصدرا للمياه وأكثر من 1,500 مرحاض وأنه في عام 2021، تأثر حوالي 314,500 شخص في جميع أنحاء السودان، بينما تأثر بين عامي 2017 و2021 في المتوسط 388,600 شخص سنويا.