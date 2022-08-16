إعلام إيرانى: طهران قدمت ردها على مسودة نهائية بشأن إحياء الاتفاق النووى

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الوسائل الإعلامية الرسمية في طهران- قولها "إن إيران قدمت ردا مكتوبا على مسودة نص اتفاقية فيينا وأعلنت أنه سيتم إبرام اتفاق إذا ردت الولايات المتحدة بشكل واقعي ومرن".

وبدوره، قال دبلوماسي إيراني - لم يذكر اسمه - "إن مقترحات الاتحاد الأوروبي مقبولة بشرط أن تقدم تأكيدات لإيران في مختلف النقاط المتعلقة بالعقوبات والضمانات وكذلك القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن طهران قد تقبل النص النهائي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وتنتظر القوى الكبرى رد طهران على المسودة النهائية التي قدمها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 8 أغسطس الجاري .. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في وقت سابق إن واشنطن أبلغت بوريل بآرائها.

وقد استأنفت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا وكذلك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر المحادثات بشأن الاتفاق النووي في وقت سابق في أغسطس الجاري بعد توقف دام شهورًا.