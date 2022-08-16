اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعلام إيرانى: طهران قدمت ردها على مسودة نهائية بشأن إحياء الاتفاق النووى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:49 ص
إعلام إيرانى: طهران قدمت ردها على مسودة نهائية بشأن إحياء الاتفاق النووى الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت إيران اليوم الثلاثاء، إنها قدمت ردها على مسودة اتفاق نهائي بشأن إحياء اتفاق نووي أبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلامية رسمية بطهران.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الوسائل الإعلامية الرسمية في طهران- قولها "إن إيران قدمت ردا مكتوبا على مسودة نص اتفاقية فيينا وأعلنت أنه سيتم إبرام اتفاق إذا ردت الولايات المتحدة بشكل واقعي ومرن".

وبدوره، قال دبلوماسي إيراني - لم يذكر اسمه - "إن مقترحات الاتحاد الأوروبي مقبولة بشرط أن تقدم تأكيدات لإيران في مختلف النقاط المتعلقة بالعقوبات والضمانات وكذلك القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت وسائل إعلام رسمية في إيران قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن طهران قد تقبل النص النهائي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وتنتظر القوى الكبرى رد طهران على المسودة النهائية التي قدمها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 8 أغسطس الجاري .. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في وقت سابق إن واشنطن أبلغت بوريل بآرائها.

وقد استأنفت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا وكذلك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر المحادثات بشأن الاتفاق النووي في وقت سابق في أغسطس الجاري بعد توقف دام شهورًا.

 


الاتفاق النووى

طهران

ايران

الولايات المتحدة

البرنامج النووي الإيراني



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة