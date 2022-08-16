اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:08 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو المطامير بصحراوى البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية العشرة آلاف بطريق جناكليس الصحراوى بدائرة مركز أبو المطامير.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بمدينة أبو المطامير لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

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