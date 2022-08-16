إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدخل بلطيم بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي, لتلقي الاسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من صحة كفر الشيخ واسعاف كفر الشيخ، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل بلطيم، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من تقرير المستشفى إصابة كل من معاذ رامي الكحيل، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة وجرح قطعي بالقدم اليمنى، ومحمد رامي الكحيل، 10 سنوات، بفقدان الوعي وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف وكسر مفتوح بالقدم اليمني، ومالك اشرف محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر باليد اليمني، والسيد صلاح محمد، 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى بلطيم المركزي.