إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات، وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الدراجة النارية التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية بورسعيد، دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، مجهولة على طريق الإسماعيلية بورسعيد، دائرة قسم ثان الاسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، لإسعافهم ورعايتهم، طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.