إزالة تعديات ووقف حالتى بناء مخالف بكفر الشيخ ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، إضافة لوقف حالتي بناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابعت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، التصدي للبناء المخالف بإزالة صبة سقف خرسانة بالطابق الـ 15، وشدة خشبية بالدور الأول علوى، ووقف تشطيب محل بالمخالفة ومصادرة كل كافة مواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع ياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 30 متر بقرية منية المرشد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، وإزالة حالة تعدي في المهد داخل الحيز العمراني بالعزبة البيضاء التابعة للوحدة المحلية بالبكاتوش بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ.



ازالة التعديات على



ازالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية



تعدي على اراضي زراعية



حالة بناء مخالف