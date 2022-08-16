إزالة تعديات على أراض زراعية وبناء مخالف فى حملات بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وفى السياق، قال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه تضمنت الحملات تفصيلياً إزالة المخالفات الآتية :- (إزالة سور في المهد على أرض زراعية بمنطقة البني الجديد بحي المطار، على مساحة حوالي 750 م تقريباً وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر بمعاونة الرائد محمد ماهر نائب مأمور القسم - إزالة قواطيع بالدور الثالث علوى بشارع محمد فريد بمنطقة حي وسط على مساحة 50 م، وذلك بمشاركة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت الحملات أيضاً فى إزالة حالة في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لتجهيز صب سقف الدور الثاني علوي، في شارع الحساسنة بمنطقة الكرنك الجديدة بحي شمال، على مساحة 100 م2، وذلك بمشاركة أحمد عوض الله رئيس حي شمال.



إزالة حالة في المهد عبارة عن فك شدة خشبية



حملات إزالة 3 حالات تعدى على أراض زراعية