إخلاء سبيل متهم فى واقعة مقتل تاجر خردة بمنطقة كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

أخلت النيابة العامة بالجيزة، سبيل أحد المتهمين في واقعة مقتل تاجر خردة بكرداسة، حيث تبين أنه صاحب توك توك، وأنه ليس لديه علم بالواقعة، وثبت عدم تورطه في الحادث، ومن جانبها أمرت النيابة بإخلاء سبيله.

كما قررت النيابة تسليم الطفلة "حبيبة" ابنة المتهمة لوالدها لرعايتها، كما أمرت النيابة بحبس المتهمة وآخرين.

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور علي جثة "سيد ع" تاجر خردة به آثار كدمات وكسور، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبتكثيف التحريات الأمنية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "عرفيا" و4 آخرين، بسبب خلافات زوجية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمنطقة الأسمرات، وتم اقتيادهم إلى القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.