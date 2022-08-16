اليوم السابع
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إحالة "منجد" للطب النفسى بعد قتله والدته الضريرة بسبب زوجته فى البحيرة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:38 م
إحالة "منجد" للطب النفسى بعد قتله والدته الضريرة بسبب زوجته فى البحيرة قاعة محكمه - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حسين رشدي حسين، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، إحالة المتهم " خ.م.خ" إلى مستشفى المعمورة للطب النفسي 45 يوما، لبيان ما إن كان يعاني من مرض نفسى لاتهامه بقتل المجنى عليها " خ.ع.خ".
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطار يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها والدته الضريرة بدائرة المركز .
 
كشفت تحريات ضباط مباحث مركز المحمودية، قيام المتهم " خ.م.خ " منجد بقتل والدته المجني عليها الضريرة " خ.ع.خ" ، بأن قام بحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وتسلل الي غرفة نوم والدته بالطابق العلوي، وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها، مما ادي الي وفاتها .
 
وتبين أن المتهم قتل، والدته الضريرة، ظنا منه خطأ أنها تسببت في إبعاد زوجته عنه، فأعد لذلك سلاح ناري بندقية خرطوش، ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة .
 
وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت ،إحالته الي محكمة الجنايات التي قررت إحالته الي مستسفي الطب النفسي لمدي قواه العقلية والنفسية، وعرضه علي  المحكمة لمحاكمته ، لجلسة 5 سبتمبر القادم .
 
 

اخبار البحيرة

عقوبة القتل

منجد قتل والدته الضريرة

محكمة جنايات دمنهور

مستشفي الطب النفسي

المستشار السعيد شوقي الصالحي

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