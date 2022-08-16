ألمانيا تقرر مواصلة عمل آخر 3 محطات نووية فى تراجع عن سياستها

كتب أحمد عرفة

قررت ألمانيا الإبقاء على 3 محطات نووية فى تراجع عن سياستها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت الحكومة الألمانية اليوم الأحد، مواصلتها العمل فى نقل جميع المتعاونين المحليين وعائلاتهم الذين بقوا فى أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة قبل عام إلى البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسى فيسر فى تصريحات لصحيفة "بيلد": لن نتركهم وشأنهم ، مشيرة إلى وجود مشاكل جدية في جعل الناس مهددين أو مستضعفين بشكل خاص خارج البلاد.

وحتى الآن، وفقًا لبيانات وزارتها، نجحت ألمانيا في نقل 15759 أفغانيًا ، بما في ذلك المتعاونين المحليين وأسرهم وغيرهم من الأشخاص الذين يعتبرون معرضين للخطر بشكل خاص أو الذين قد يتعرضون للانتقام من نظام طالبان.