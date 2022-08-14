ألمانيا تتعهد باستقبال المتعاونين المحليين وعائلاتهم من أفغانستان

كتبت: هناء أبو العز

أكدت الحكومة الألمانية اليوم الأحد، مواصلتها العمل في نقل جميع المتعاونين المحليين وعائلاتهم الذين بقوا في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة قبل عام إلى البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر في تصريحات لصحيفة "بيلد" :لن نتركهم وشأنهم ، مشيرة إلى وجود مشاكل جدية في جعل الناس مهددين أو مستضعفين بشكل خاص خارج البلاد.

وحتى الآن ، وفقًا لبيانات وزارتها ، نجحت ألمانيا في نقل 15759 أفغانيًا ، بما في ذلك المتعاونين المحليين وأسرهم وغيرهم من الأشخاص الذين يعتبرون معرضين للخطر بشكل خاص أو الذين قد يتعرضون للانتقام من نظام طالبان.

وتعمل فيسر عن كثب مع زميلتها من الشؤون الخارجية ، الخضراء أنالينا بربوك، والتي من جانبها أعلنت أيضًا أنها ملتزمة بشدة بمهمة نقل كل هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا.

وضمنت الحكومة السابقة ، التحالف الكبير بين المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين بقيادة أنجيلا ميركل، في ذلك الوقت عدم التخلي عن الأفغان لمصيرهم وأن جميع من لديهم حق اللجوء سيتم الترحيب بهم.

وحتى الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية ، أخرجت ألمانيا حوالي 5500 شخص من إجمالي 45 جنسية ، بما في ذلك الأفغان ، من البلاد، وكانت ألمانيا قد استغرقت خلال العشرين عامًا التي استغرقت فيها البعثة الدولية في أفغانستان ثاني أكبر قوة أجنبية في ذلك البلد ، بعد الولايات المتحدة.

وفي يونيو 2021 ، تم الانتهاء من انسحابهم ، ولكن نتيجة لحالة الطوارئ ، تمت الموافقة على نشر حوالي 600 جندي ألماني للمشاركة في عمليات الإخلاء في نفس أغسطس.

وحالياً ، بالتزامن مع ذكرى وصول طالبان إلى السلطة ، ينعقد مؤتمر في برلين لمحاولة الإسراع بمغادرة هؤلاء الأشخاص من أفغانستان وتحديد الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه.

وشجبت منظمات إنسانية مثل Pro Asyl أن الحكومة الحالية ، الثلاثية بين الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين من قبل أولاف شولتز ، لا تفعل ما هو ضروري لتسريع إجراءات استقبال هؤلاء الأشخاص في البلاد.

وبحسب هذه المنظمة، لا يزال حوالي 20 ألف شخص في أفغانستان يتعرضون للقمع من قبل طالبان لعملهم هم أو عائلاتهم مع الشركات الألمانية أو الجيش أو المنظمات غير الحكومية أو الموظفين الدبلوماسيين.