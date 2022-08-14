اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أغسطس 2022 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تتعهد باستقبال المتعاونين المحليين وعائلاتهم من أفغانستان

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:37 م
ألمانيا تتعهد باستقبال المتعاونين المحليين وعائلاتهم من أفغانستان عناصر طالبان
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الحكومة الألمانية اليوم الأحد، مواصلتها العمل في  نقل جميع المتعاونين المحليين وعائلاتهم الذين بقوا في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة قبل عام إلى البلاد.
 
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر في تصريحات لصحيفة "بيلد" :لن نتركهم وشأنهم ، مشيرة إلى وجود مشاكل جدية في جعل الناس مهددين أو مستضعفين بشكل خاص خارج البلاد.
وحتى الآن ، وفقًا لبيانات وزارتها ، نجحت ألمانيا في نقل 15759 أفغانيًا ، بما في ذلك المتعاونين المحليين وأسرهم وغيرهم من الأشخاص الذين يعتبرون معرضين للخطر بشكل خاص أو الذين قد يتعرضون للانتقام من نظام طالبان.
 
وتعمل فيسر عن كثب مع زميلتها من الشؤون الخارجية ، الخضراء أنالينا بربوك، والتي من جانبها أعلنت أيضًا أنها ملتزمة بشدة بمهمة نقل كل هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا.
وضمنت الحكومة السابقة ، التحالف الكبير بين المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين بقيادة أنجيلا ميركل، في ذلك الوقت عدم التخلي عن الأفغان لمصيرهم وأن جميع من لديهم حق اللجوء سيتم الترحيب بهم.
 
وحتى الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية ، أخرجت ألمانيا حوالي 5500 شخص من إجمالي 45 جنسية ، بما في ذلك الأفغان ، من البلاد،  وكانت ألمانيا قد استغرقت خلال العشرين عامًا التي استغرقت فيها البعثة الدولية في أفغانستان ثاني أكبر قوة أجنبية في ذلك البلد ، بعد الولايات المتحدة.
 
وفي يونيو 2021 ، تم الانتهاء من انسحابهم ، ولكن نتيجة لحالة الطوارئ ، تمت الموافقة على نشر حوالي 600 جندي ألماني للمشاركة في عمليات الإخلاء في نفس أغسطس.
وحالياً ، بالتزامن مع ذكرى وصول طالبان إلى السلطة ، ينعقد مؤتمر في برلين لمحاولة الإسراع بمغادرة هؤلاء الأشخاص من أفغانستان وتحديد الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه.
 وشجبت منظمات إنسانية مثل Pro Asyl أن الحكومة الحالية ، الثلاثية بين الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين من قبل أولاف شولتز ، لا تفعل ما هو ضروري لتسريع إجراءات استقبال هؤلاء الأشخاص في البلاد.
 
وبحسب هذه المنظمة، لا يزال حوالي 20 ألف شخص في أفغانستان يتعرضون للقمع من قبل طالبان لعملهم هم أو عائلاتهم مع الشركات الألمانية أو الجيش أو المنظمات غير الحكومية أو الموظفين الدبلوماسيين. 
 
 
 
 

ألمانيا

افغانستان

القوات الامريكية

طالبان

المستشار الألمانى



الموضوعات المتعلقة

سلطات ألمانيا وبولندا تحقق في نفوق أطنان من أسماك نهر أودر

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:59 ص

نهر بلا مياه فى فرنسا وأشهر أنهار ألمانيا ينخفض لمستوى حرج.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:00 ص

التعديل الوزارى.. السيرة الذاتية للسفيرة سها جندى وزيرة الهجرة الجديدة.. أول سفير مصرى سيدة لأيرلندا.. خدمت فى عدد من الدول أولها ألمانيا.. وصلت لمنصب مساعد وزير الخارجية ومدير قطاع المنظمات والتجمعات الأفريقية

السبت، 13 أغسطس 2022 07:00 م

أوروبا تشتعل بسبب حرائق الغابات والحر الشديد.. 5 دول أوروبية ترسل مساعدات لإطفاء 8 حرائق بفرنسا.. ألمانيا وبولندا تواجهان نفوقا هائلا للأسماك بسبب مادة سامة كشفها الجفاف.. والنيران تدمر 10 آلاف هكتار بالبرتغال

السبت، 13 أغسطس 2022 03:00 ص

ألمانيا تعلن تعليق المهمة العسكرية في مالي حتى إشعار آخر

الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة