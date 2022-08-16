أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة ، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ، وجاءت كالتالى:

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام.

‎‏‎- البطاطس بسعر 7 جنيهات

- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ2.75 جنيه.

- الكوسة بـ 9.5 جنيه.

‎‏- الجزر بـ 8:5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.

- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 10جنيهات.

- فاصوليا بـ15‎ جنيها.

‏- بلح بارحى بـ 34 جنيها.

- بامية بـ26‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.