اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:02 م
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وفاة رجلين أثناء السباحة على شاطئ أوديسا بأوكرانيا إثر انفجار لغم "فيديو"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:37 م
وفاة رجلين أثناء السباحة على شاطئ أوديسا بأوكرانيا إثر انفجار لغم "فيديو" انفجار اللغم على الشاطئ الأوكرانى
كتب فارس البدرى

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لقى رجلان مصرعهما إثر انفجار لغم أثناء قيامهما بالغطس فى الماء على شاطئ أوديسا بأوكرانيا، كما أصيب اثنان آخران من المصطافين على الشاطئ بسبب الانفجار الذى وقع فى البلدة الساحلية المطلة على البحر الأسود، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن وسائل إعلام أوكرانية نشرت اللقطات المصورة للحادث.

انفجار اللغم
انفجار اللغم

وطالبت سلطات أوديسا، سكان المدينة بعدم السباحة فى المياه بالقرب من المدينة الساحلية، بل وأغلقت الشواطئ هذا الصيف، خوفًا من الضربات الجوية الروسية على الحشود، وتُظهر اللقطات المصورة عددًا من الأشخاص على الشاطئ عندما أدى الانفجار الهائل إلى انفجار المياه إلى أعلى، وبحسب صحيفة برافدا، لقى اثنان من السباحين مصرعهما على الفور في الانفجار.

وقال متحدث باسم مجلس المدينة "إن مجموعة من الرجال تجاهلت القيود المعلنة على زيارة الساحل والسباحة في المياه"، يأتي ذلك في أعقاب تفجير لغم أرضي آخر على شاطئ أوديسا، في شهر يونيو الماضي، مما أدى إلى مقتل أب أمام عائلته، حيث توفى الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، من دونيتسك، على الفور بعد أن داس على اللغم.

وفى تلك الواقعة، أعلن عن انفجار جسم مجهول أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا أمام زوجته وابنه وصديقه أثناء السباحة في البحر في إحدى قرى منطقة أوديسا، ولم يتأثر الأخير بأعجوبة فى الحادث أثناء ذهابه للسباحة مع الضحية، ويشار هنا إلى ضرورة الالتزام بالحظر الصارم على زيارة الساحل والسباحة في البحر، حيث أن تجاهل الإجراءات الأمنية يهدد الحياة.


انجار اللغم

انفجار على الشاطئ

انفجار لغم فى اوديسا

انفجار على شاطئ اوديسا

انفجار فى اوكرانيا



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