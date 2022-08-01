الدفاع الروسية: قوات كييف تنشر منظومات للدفاع الجوي على سطح مسرح بأوديسا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الروسية نشر قوات كييف منظومات للدفاع الجوي على سطح مسرح الموسيقى الكوميدية​، وأسلحة وعربات مدرعة في المنطقة المجاورة لنزل جامعي بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إنه في مدينة أوديسا، نشرت قوات كييف على سطح مسرح الموسيقى الكوميدية بشارع بانتيليمونوفسكايا منظومات للدفاع الجوي.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أنه في المنطقة المجاورة لنزل جامعة البيئة بشارع لفوفسكايا، نشرت أسلحة ثقيلة وعربات مدرعة.