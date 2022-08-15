اليوم السابع
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وفاة بطلة العالم فى تسلق الجبال وصديقتها إثر سقوطهما من قمة جبل مونت بلانك

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:33 م
وفاة بطلة العالم فى تسلق الجبال وصديقتها إثر سقوطهما من قمة جبل مونت بلانك اديل ميلوز
كتب فارس البدري

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سقطت بطلة العالم فى تسلق على الجبال، ورفيقتها، فى جبال الألب الفرنسية أثناء تسلقهما جبل مونت بلانك، الأمر الذى أدى إلى وفاتهما، حيث أكد مرشدون جبال، أن أديل ميلوز، البالغة من العمر 26 عامًا، وصديقتها - لم يذكر اسمها - يبلغ من العمر 30 عامًا، توفيا على طريق قمة جبال الألب إلىAiguille du Peigne  وهو (جبل في فرنسا)، يوم الجمعة، كما ورد فى تقرير نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وأوضح التقرير أن الثنائى كانا على ارتفاع ما يقرب من 3048 متر، عابرين من Aiguille de Peigne (3192 مترًا) إلى قمة Aiguille du Midi القريبة (3842 مترًا)، فيما لم تتضح بعد الظروف الدقيقة لحادث السقوط.

جبال الالب
جبال الالب

فازت ميلوز، التى نشأت في جبال الألب، بالميدالية الذهبية فى سباقات تسلق الجبال الفردية والجماعية في الألعاب الشتوية العسكرية العالمية، في سوتشي، قبل خمس سنوات، وكانت قد تقاعدت من التزلج في عام 2019، كما كانت على وشك الانتهاء من تدريبها لتصبح مرشدة محترفة للجبال، وهنا يتذكرها مدربها السابق تييري جاليندو، ويقول عنها أنها "موهوبة ومتحمسة".

فيما صرح رئيس شركة Guides of Chamonix Olivier Greber لوكالة "فرانس برس": " كانت أديل شابة مضيئة، الشركة بأكملها تشعر بالحزن اللامتناهي اليوم."

اديل ميلوز
اديل ميلوز

كما قال الاتحاد الفرنسي للجبال والتسلق، عنها: "سنفتقد ابتسامتها دائمًا"، واكتشف المتنزهون الزملاء أجساد السيدتين على الطريق، والذي يعتبر بسيطًا نسبيًا، بعد الساعة 6.15 مساءً، فيما تحقق الشرطة الآن في ملابسات السقوط المأساوى، وقال متحدث باسم فصيلة الدرك في الجبال العالية: "أصبحت الجبال العالية أكثر خطورة مع الجفاف".


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