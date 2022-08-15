وزير الاتصالات: دعم لتمويل 16 منحة لأوائل الثانوية بجامعة مصر للمعلوماتية

كتبت هبة السيد

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجولة تفقدية فى مدينة المعرفة الجارى إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم التكنولوجية لبناء مجتمع معلوماتى متكامل جاذب للاستثمارات العالمية ومحفز للإبداع الرقمى؛ حيث تفقد الوزير الأعمال الإنشائية واطلع عن قرب على الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع والتى من المقرر الانتهاء منها خلال هذا العام. وتضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة 4 مبانى وهى: مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات. وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن مدينة المعرفة تعد أحد أبرز المشروعات الرائدة التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار بناء مصر الرقمية بما تضمه من أنشطة متعددة لدعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، فضلا عن تطويع التكنولوجيات المتقدمة لدفع مسيرة التحول الرقمى فى مصر.



عمرو طلعت وزير الاتصالات

رافق الوزير فى الجولة؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية.

وخلال زيارته لجامعة مصر للمعلوماتية؛ شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع برتوكول تعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية والشركة المصرية للاتصالات، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الشركة المصرية للاتصالات دعما ماليا لتمويل 16 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كراعى استراتيجى لدراستهم بالجامعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقع البروتوكول؛ الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وكريم يوسف نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات.

كما شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية بهدف دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى منظومة التعليم الجامعى ودعم البحث العلمى والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة للمشاركة فى الأبحاث العلمية التطبيقية والتعاون فيما يخص المعامل، حيث يأتى ذلك فى إطار الخطة القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية.



جانب من اللقاء

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الاتفاقيتين التى تم توقيعهما تأتى استكمالا للشراكات الفاعلة التى تقيمها جامعة مصر للمعلوماتية لتهيئة بيئة تعليمية وبحثية متميزة وخلق قاعدة من الكوادر الرقمية وخبراء المعلوماتية حيث تدعم الاتفاقيتان جهود الجامعة فى تقديم منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة، ودعم البحث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة.

حضر فعاليات التوقيع؛ الدكتور محمد الشرقاوى نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من طلاب الجامعة.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت حوارا تفاعليا امتد إلى أكثر من ساعتين مع طلاب جامعة مصر للمعلوماتية للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم المستقبلية للجامعة وقصص النجاح، حيث أشاد السيد الوزير بفكرهم ورؤيتهم العلمية التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن جامعة مصر للمعلوماتية توفر فرصا تدريبية متميزة لطلاب الجامعة بالتعاون مع الشركات العالمية؛ مشيرا إلى أنه سيتم دعوة قيادات ومسئولى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإجراء مناقشات موسعة مع طلاب الجامعة والتوعية بالتخصصات التكنولوجية المختلفة والمجالات المطلوبة فى سوق العمل الحالى والمستقبلى.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتضم الجامعة 4 كليات هى: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم وتقدم 16 برنامج تعليمى متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية