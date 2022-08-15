وزيرة البيئة: شيخ الأزهر ساهم بأفكار ومقترحات يتم تفعيلها الآن بشأن تغير المناخ

كتب ـ لؤى على

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه عندما طرقنا باب الأزهر للتعاون لإنجاح مؤتمر تغير المناخ ، وجدنا تجاوبا كبيرا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والذى وضع العديد من المقترحات يتم الآن تفعيلها بالتعاون بين الأزهر ووزارة البيئة استعدادا لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق مبادرة "مناخنا حياتنا"، بالتعاون مع الأزهر الشريف، حيث أطلق مجمع البحوث الإسلامية مبادرة مجتمعية بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وتمتد المبادرة لكل فئات المجتمع وذلك للتكيف مع المناخ والأوضاع اليومية للناس والأنشطة المنزلية وذلك استعدادًا لتنظيم COP27 في مصر من خلال عمل المبادرة لنشر الوعي المناخي لكل مصري، بغية الإسهام في الحد من تأثير المناخ وخلق بيئة مستدامة بيئيًا.

وكشف المجمع عن الهدف من المبادرة هو: «تقديم رؤية أزهرية شرعية علمية لمواجهة التغيرات المناخية بطريقة تكاملية تحقق رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية».